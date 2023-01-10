Латвія може передати Україні нову партію потужних Stinger

Латвія продовжує допомагати Україні. Так, незабаром країна може передати нам нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Також Латвія планує запропонувати навчання українських воїнів. Про це повідомила міністерка оборони країни Інара Мурнієце.

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Латвія знову надасть військову допомогу Україні

За словами Мурнієце, список військової підтримки Латвії "вже в кишені". Так, український фронт для європейської країни – це лінія оборони.

Тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського,

– заявила міністерка.

Наразі Латвія планує відправити в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, а також розглядає можливість навчання наших військових.

"Ми будемо продовжувати допомагати зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", – наголосила Мурнієце.

Окрім цього, міністерка додала, що Україна високо цінує безпілотники, і Латвія могла б продовжувати їх постачати.

Як Латвія допомагає Україні