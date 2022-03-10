Смерть для ракет та гвинтокрилів: як "Стінгери" знищують техніку окупантів
Ще одна зброя, яка лякає російських окупантів – це славнозвісні ПЗРК Стінгер. Вони можуть знищувати як повітряні, так і наземні цілі та навіть крилаті ракети.
Розповідаємо про те, що так "Стінгери", які у них бойові можливості та чим вони небезпечні для ворога.
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Що таке "Стінгер"
Stinger – це американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря". Розробляє їх американська компанія General Dynamics.
Цей ПЗРК призначений для ураження повітряних цілей (літаків, гелікоптерів, БПЛА, крилатих ракет), а також для обстрілу надводних і наземних цілей.
"Стінгери" знищують цілі як на землі, так і у повітрі / Фото Аrmyinform
Тактико-технічні характеристики
- Система наведення: оптичне самонаведення
- Довжина ракети: 1,52 м
- Діаметр ракети: 0,07 м
- Стартова вага: 10,1 кг
- Маса ПУ: 5,6 кг
- Дальність стрілянини: 200-4500 м
- Максимальна висота цілі: 3800 м
- Максимальна швидкість: 750 м/с
- Вага бойової частини: 3 кг
- Тип бойової частини: осколковий
"Стінгери" одноразові та мають цифрову систему обробки сигналу. Окрім того, ракета оснащена тепловою головкою самонаведення. Головні характеристики та ідея такого комплексу у простоті прицілювання і високій боєздатності. Будь-який піхотинець може швидко навчитися правильно прицілюватись, приєднувати батарею з аргоном для охолодження теплової головки самонаведення та стріляти.
Для використання "Стінгерів" найчастіше потрібно дві людини, щоб один стріляв, а інший підносив ракети.
Де ще використовують "Стінгери"
"Стінгери" перебувають на озброєнні у понад 28 країн світу – Великій Британії, Греції, Данії, Іспанії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Португалії, США, Швейцарії, Японії та, звісно, в Україні.
"Стінгер" залишається єдиним ПЗРК на озброєнні армії США / Фото Офісу Президента України
"Стінгери" активно почали використовувати ще за часів холодної війни і за ці роки ПЗРК стали легендарними. До того ж "Стінгер" залишається єдиним ПЗРК на озброєнні армії США.
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Чим допомагають "Стінгери"
- За допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер", котрі Україна отримала від країн-партнерів, під час боїв у п’ятницю, 25 лютого, було збито сім російських гелікоптерів.
- 5 березня українські військові збили ще один гвинтокрил окупантів за допомогою ПЗРК Стінгер.
- Зранку 8 березня наші військові зі "Стінгера" збили рашистський літак над Білозеркою (Херсонська область).
- На Харківщині українські військові збили російський гвинтокрил. Влучили у ворожу авіацію з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".