Смерть для ракет та гвинтокрилів: як "Стінгери" знищують техніку окупантів

Ще одна зброя, яка лякає російських окупантів – це славнозвісні ПЗРК Стінгер. Вони можуть знищувати як повітряні, так і наземні цілі та навіть крилаті ракети.

Розповідаємо про те, що так "Стінгери", які у них бойові можливості та чим вони небезпечні для ворога.

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Що таке "Стінгер"

Stinger – це американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря". Розробляє їх американська компанія General Dynamics.

Цей ПЗРК призначений для ураження повітряних цілей (літаків, гелікоптерів, БПЛА, крилатих ракет), а також для обстрілу надводних і наземних цілей.

"Стінгери" знищують цілі як на землі, так і у повітрі / Фото Аrmyinform

Тактико-технічні характеристики

Система наведення: оптичне самонаведення

оптичне самонаведення Довжина ракети: 1,52 м

1,52 м Діаметр ракети: 0,07 м

0,07 м Стартова вага: 10,1 кг

10,1 кг Маса ПУ: 5,6 кг

5,6 кг Дальність стрілянини: 200-4500 м

200-4500 м Максимальна висота цілі: 3800 м

3800 м Максимальна швидкість: 750 м/с

750 м/с Вага бойової частини: 3 кг

3 кг Тип бойової частини: осколковий

"Стінгери" одноразові та мають цифрову систему обробки сигналу. Окрім того, ракета оснащена тепловою головкою самонаведення. Головні характеристики та ідея такого комплексу у простоті прицілювання і високій боєздатності. Будь-який піхотинець може швидко навчитися правильно прицілюватись, приєднувати батарею з аргоном для охолодження теплової головки самонаведення та стріляти.

Для використання "Стінгерів" найчастіше потрібно дві людини, щоб один стріляв, а інший підносив ракети.

Де ще використовують "Стінгери"

"Стінгери" перебувають на озброєнні у понад 28 країн світу – Великій Британії, Греції, Данії, Іспанії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Португалії, США, Швейцарії, Японії та, звісно, в Україні.

"Стінгер" залишається єдиним ПЗРК на озброєнні армії США / Фото Офісу Президента України

"Стінгери" активно почали використовувати ще за часів холодної війни і за ці роки ПЗРК стали легендарними. До того ж "Стінгер" залишається єдиним ПЗРК на озброєнні армії США.

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Чим допомагають "Стінгери"

За допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер", котрі Україна отримала від країн-партнерів, під час боїв у п’ятницю, 25 лютого, було збито сім російських гелікоптерів.

5 березня українські військові збили ще один гвинтокрил окупантів за допомогою ПЗРК Стінгер.