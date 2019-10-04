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      Стипендії по-новому: які зміни для студентів готують у Міносвіти

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      Новосад хоче змінити систему нарахування стипендій
      Новосад хоче змінити систему нарахування стипендій / Фото 24 каналу

      У Міністерстві освіти та науки України переконані, що потрібно збільшити розмір академічної стипендії, але скоротити кількість студентів, які її отримують.

      Новопризначена очільниця МОН Ганна Новосад зауважила, що поки відомство немає ніяких готових рішень щодо скорочення стипендій, пише "Інтерфакс".

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      "На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, оскільки проєкт бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати", – заявила міністерка.

      За її словами, зараз Міносвіти вивчає витрати на стипендії студентам. Далі чиновники планують здійснити аналіз і вже тоді можуть бути ухвалені управлінські рішення.

      Академічна стипендія має бути чимось, що складніше отримати, але вона має бути більшою,
      – наголосила Новосад.

      Раніше очільниця МОН висловлювала думку, що в Україні все ж необхідно зменшувати кількість студентів-стипендіатів, але ставити їм вищі вимоги. Попри це, сума виплат має збільшуватись.

      Яка система стипендій наразі діє в Україні?В Україні 45% студентів отримують академічні стипендії, а це близько 300 тисяч студентів. Найменша стипендія становить 490 гривень, а найбільша – майже 3 тисячі гривень.

      Академічна стипендія призначається за рейтинговою системою. Вона визначається після сесії, виходячи з успішності студентів за останній навчальний семестр. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала ЗНО.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Студенти Освіта Новини політики Міністерство освіти та науки України Гроші Ганна Новосад
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