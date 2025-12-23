Росіян знову надурили: журналісти засвітили "двійника" під час пресконференції Путіна
- Російські медіа показали двійника британського журналіста під час "прямої лінії" з Володимиром Путіним, намагаючись ввести в оману глядачів.
- Розенберг зазначив, що навіть не підозрював про існування свого двійника.
Росіяни вчергове намагалися надурити глядачів телебачення. Вони знайшли двійника відомої людини й показали саме його.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як росіяни самі показали відвертий обман на своєму телебаченні?
Російські журналісти опублікували відео з проведення "прямої лінії" з президентом Володимиром Путіним. На одному з кадрів можна помітити представника британської служби BBC Стіва Розенберга.
Однак виявилося, що насправді в кадрі був не він, а його двійник. Розенберг особисто перебував на заході. однак в поле зору камер чомусь не потрапив. Натомість російська пропаганда з державних медіа свідомо показала інтерв'ю з підставною людиною. Цими діями росіяни вкотре продемонстрували, що їхні сюжети є суцільною постановкою.
Пропагандисти взяли інтерв'ю у "підставного" Стіва Розенберга: дивіться відео
Цей епізод – показовий приклад того, як російська пропаганда фабрикує "реальність" навіть у формально відкритих заходах, підміняючи факти зручними для Кремля образами,
– зазначають у ЦПД.
Цікаво, що після виходу сюжету Стів Розенберг прокоментував інцидент в мережі Х. Він каже, що навіть не підозрював, що має двійника. Однак російські журналісти ж вважають інакше. Розенберг також підтвердив, що в кадрі – точно не він.
Які неправдиві заяви нещодавно поширювала російська пропаганда?
У мережі поширювали повідомлення про те, що Росія може висадити десант на Одещині. Це були маніпулятивні заяви, щоб залякати населення. Однак українській стороні відомо, що для такого наступу в Росії немає ні сил, ні засобів і тероризувати Одесу Кремль може лише ракетами та дронами.
Попри заяви та погрози Путіна застосувати "Орешнік" по Україні, експерти Defense Express пояснили, що ракета "Орешник" не здатна долетіти до Києва. Вони спростували заяви пропагандистів, зазначивши що ця ракета за дальністю польоту не встигне долетіти ні до столиці, ні до більшої частини України.
Російські твердження про оточення українських військових у Куп'янську є дезінформацією. Правду про ситуацію на Харківщині розповів Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу. За його словами, українські війська успішно відбивають атаки та утримують логістичні маршрути, попри несприятливі погодні умови та дії росіян.