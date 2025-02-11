Спецпосланець Трампа справді відвідав Москву: забирав засудженого американця Фогеля

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф таки перебував з візитом у Росії. Він повернувся із американцем Марком Фогелем, якого утримувала Росія, і щодо якого він домовлявся.

Це підтвердили у Білому домі у вівторок ввечері, 11 лютого. Відповідну інформацію повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волц у соцмережі X, передає 24 Канал.

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Що відомо про візит

Білий дім не повідомив, кого він звільнив в обмін на Фогеля, який був засуджений за зберігання медичної марихуани.

Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який є демонстрацією доброї волі з боку росіян і ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні,

– заявив Волц.

За його словами, з моменту вступу Трампа на посаду йому вдалося досягти звільнення американців, затриманих по всьому світу, і він продовжить цю роботу, поки всі утримувані громадяни США не повернуться додому.

Він додав, що вже сьогодні ввечері Марк Фогель "ступить на американську землю та возз’єднається зі своєю сім’єю завдяки лідерству президента Трампа".

Попередньо, за даними росЗМІ, бізнес-джет Gulfstream G650ER із бортовим номером N103WG, що належить одній із компаній спецпосланця президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа, вилетів із Москви о 20:25. Видання посилається на дані сервісів відстеження польотів.

Нагадаємо, раніше повідомили, що у мережі з'явилася інформація, що у вівторок, 11 лютого, у Москву з Вашингтона міг прилетіти спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. Літак із ним міг приземлитися у місцевому аеропорту Внуково.