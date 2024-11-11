Страшний сон для мігрантів: Стівен Міллер отримає посаду в адміністрації Трампа, – CNN

Дональд Трамп вступить на посаду президента США наприкінці січня 2025 року. Республіканець вже почав формувати свою майбутню адміністрацію.

Очікується, що Стівен Міллер стане заступником голови Білого дому з питань політики, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо про Міллера

39-річний Міллер був старшим радником Дональда Трампа з питань політики під час його першого президентського терміну. Також Міллер був головним спічрайтером політика. Зокрема, він допомагав Трампу написати його інавгураційну промову у 2017 році.

Вважається, що під час другого терміну Трампа Міллер отримає більше повноважень і відіграватиме ключову роль у майбутніх кадрових рішеннях. Під час передвиборчої кампанії він часто їздив на мітинги з Трампом на своєму приватному літаку, а останніми місяцями все частіше виступав на заходах.

Міллер – прихильник жорсткої антиміграційної політики. Зокрема, є творцем плану масової депортації іммігрантів без документів.

Він вже сказав, що адміністрація Трампа домагатиметься десятикратного збільшення кількості депортацій до понад 1 мільйона на рік.

До слова, Трамп вже призначив конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла США в ООН. У 2023 році Стефанік заявила, що потрібно більше допомагати Ізраїлю, ніж Україна.