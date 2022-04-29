У столиці Ісландії площу біля посольства Росії назвали на честь Києва

У Рейк’явіку 27 квітня 2022 року одноголосно вирішили перейменувати одну з площ на честь української столиці – Києва.

Відомо, що офіційно площа матиме подвійну назву давньоісландською та ісландською "Kænugarður / Kýiv-torg" відповідно.

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Назвавши площу давньоісландською мовою, автори підкреслили тисячолітню історію Києва. Проте також буде англійська транслітерація – "Kyiv Square".

Київська площа буде розташована на перетині вулиць, де розташовані іноземні посольства, в тому числі й російське.



Де розташована вулиця / Фото Ukraine Street​

"Таким чином Рейк’явік посилає чіткий сигнал підтримки українському народу і водночас нагадує про давні стосунки між Ісландією та Києвом", – пояснив міський радник Ейор Арнальдс.

Приклади змін назв вулиць в інших країнах

Мер Праги підтримав ініціативу перейменувати частину вулиці, на якій розташоване посольство Росії у Чехії. Вона називатиметься Ukrajinských hrdinov (Українських героїв).

Місто Фуентес-де-Андалусія, що у іспанській провінції Севілья, тимчасово "змінило" назву. Зокрема у знак солідарності з нашою країною воно називатиметься "Україна".

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