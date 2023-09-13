Столиця продовжує збільшувати допомогу захисникам, – Кличко

Столиця збільшує допомогу військовим. За кошти столичного бюджету закуповуються автомобілі, дрони, аптечки та інші необхідні речі, а також ремонтується військова техніка.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. За його словами, до влади столиці часто звертаються командири різних підрозділів за допомогою.

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"Ми не відмовляємо нікому. Допомагаємо чим можемо. Минулого року Київ виділив майже мільярд гривень. На цей рік допомогу збільшили до 5 мільярдів. Місто передає бійцям на передову автомобілі, дрони, системи Starlink, шоломи, бронежилети, генератори, аптечки, харчові продукти та засоби гігієни. Виділяє кошти на ремонт техніки. І столиця продовжує збільшувати допомогу нашим захисникам", – наголосив Київський міський голова.

Також Кличко повідомив, що столиця знаходить додаткові можливості для допомоги бійцям на фронті.

Як Київ допомагає ЗСУ