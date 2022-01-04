У столицю Казахстану стягують спецтехніку: президент ввів надзвичайний стан

Президент Казахстану запровадив у Мангістауській області та місті Алмати режим надзвичайного стану. Він діятиме до 19 січня. Все це – через масштабні "газові" протести.

Як пише "Sputnik Ближнее зарубежье", в'їзд та виїзд з Алмати обмежений. У місті запроваджують комендантську годину – 23:00 до 7:00. Також обмежують пересування, зокрема – транспорту.

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Багатьох мітингувальників затримала поліція

Зазначимо, що 4 січня місцева поліція затримала понад 100 людей на двох різних акціях у місті Алмати. Одна стосувалася створення Демократичної партії Казахстану й проходила поруч з "Алмати Ареною". Крім цього, силовики навідалися й на ходу з назвою "Прокинься, Казахстан". Її організували поруч з Парком першого президента.

Раніше між силовиками та мітингувальники сталися сутички. Останні почали громити авто правоохоронців, а ті – застосували сльозогінний газ.

Відомо, що усіх затриманих відвезли до поліцейських відділків у Ауезовському та Бостандицькому районах. Зауважимо, що до масових протестів у країні призвело підвищення цін на пальне.

Що відбувається у місті Алмати / Фото з телеграм-каналу NUR.KZ

У мережі опублікували відео, на якому видно колону силовиків, які стоять напоготові біля протестувальників. "Та майже сором, як же ви землякам в очі дивитися потім будете...", – звернувся до них один з учасників мітингу.

Колона силовиків на вулицях Алмати: дивіться відео

Силовики пішли у наступ

Крім цього, у мережі показали кадри, на яких чути постріли. Як пишуть телеграм-канали, це правоохоронці застосували зброю проти мітингувальників. "Вогонь, вогонь", – чути голос на відео.

В Алмати відкрили вогонь по протестувальниках: дивіться відео

Силовики в Алмати почали наступ: дивіться відео

Масштабні протести у Казахстані: коротко про головне