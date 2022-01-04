У столицю Казахстану стягують спецтехніку: президент ввів надзвичайний стан
Джерело:"Радіо Свобода"
Президент Казахстану запровадив у Мангістауській області та місті Алмати режим надзвичайного стану. Він діятиме до 19 січня. Все це – через масштабні "газові" протести.
Як пише "Sputnik Ближнее зарубежье", в'їзд та виїзд з Алмати обмежений. У місті запроваджують комендантську годину – 23:00 до 7:00. Також обмежують пересування, зокрема – транспорту.
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Багатьох мітингувальників затримала поліція
Зазначимо, що 4 січня місцева поліція затримала понад 100 людей на двох різних акціях у місті Алмати. Одна стосувалася створення Демократичної партії Казахстану й проходила поруч з "Алмати Ареною". Крім цього, силовики навідалися й на ходу з назвою "Прокинься, Казахстан". Її організували поруч з Парком першого президента.Зверніть увагу! Раніше між силовиками та мітингувальники сталися сутички. Останні почали громити авто правоохоронців, а ті – застосували сльозогінний газ.
Відомо, що усіх затриманих відвезли до поліцейських відділків у Ауезовському та Бостандицькому районах. Зауважимо, що до масових протестів у країні призвело підвищення цін на пальне.
Що відбувається у місті Алмати / Фото з телеграм-каналу NUR.KZ
У мережі опублікували відео, на якому видно колону силовиків, які стоять напоготові біля протестувальників. "Та майже сором, як же ви землякам в очі дивитися потім будете...", – звернувся до них один з учасників мітингу.
Колона силовиків на вулицях Алмати: дивіться відео
Силовики пішли у наступ
Крім цього, у мережі показали кадри, на яких чути постріли. Як пишуть телеграм-канали, це правоохоронці застосували зброю проти мітингувальників. "Вогонь, вогонь", – чути голос на відео.
В Алмати відкрили вогонь по протестувальниках: дивіться відео
Силовики в Алмати почали наступ: дивіться відео
Масштабні протести у Казахстані: коротко про головне
- Акції протесту спалахнули у країні на тлі підвищення цін на газ. Обурені громадяни вийшли на вулиці. Спочатку – з вимогою про відставку уряду.
- Згодом від них почали звучати й інші заклики. Вони стосуються викорінення корупції, зведення нових підприємств та зменшення рівня безробіття.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв вже відреагував. Він запевнив, що влада почула мітингувальників і 5 січня збереться на нараду щодо згаданих ними питань.