Столтенберг більше не буде генсеком НАТО: відома його нова посада

Єнс Столтенберг у 2022 році закінчить свою роботу на посаді генсека НАТО. Після цього він приступить до виконання обов'язків глави Центрального банку Норвегії.

На сайті норвезького уряду повідомили про зміну посади Столтенберга. Він завершить роботу в Північноатлантичному альянсі у вересні 2022 року.

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Столтенберг більше не буде генсеком НАТО

Після цього Столтенберг стане главою Центробанку Норвегії. Відповідне призначення вже зробили.

Нинішній глава банку Єстейн Олсен залишить свою посаду 1 березня 2022 року. Однак Столтенберг зможе розпочати роботу тільки після закінчення каденції на посаді генсека Альянсу, тобто у вересні.

До того часу тимчасовою главою Центрального банку буде Іда Вольден Бахе, яка є заступницею Олсена.

Нагадаємо, Столтенберг був генеральним секретарем НАТО з 2014 року. Перед цим він будував кар'єру в норвезькій політиці, очолював партію, був прем'єром та міністром.

Новий глава Альянсу: хто ним може стати

Найімовірніше, наступника Столтенберга в НАТО представлять наприкінці весни або на початку літа на саміті лідерів Альянсу в Мадриді.

Видання Politico пише, що наразі серед кандидатів є три жінки, які мають найбільше шансів для обрання: колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, експрезидентка Литви Даля Грібаускайте та чинна очільниця Естонії Керсті Кальюлайд.

Це означає, що вперше за 72 роки НАТО може очолити жінка.

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