Вільнюський саміт НАТО: Столтенберг розповів, що очікує для України від союзників

Вільнюський саміт НАТО запланований на літо 2023 року. Генеральний секретар Єнс Столтенберг розповів, що очікує для України від союзників на цій зустрічі.

Вільнюський саміт НАТО буде важливим за багатьох причин. Про це Столтенберг заявив під час свого візиту до Києва 20 квітня, інформує 24 Канал.

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Що Столтенберг очікує для України на саміті у Вільнюсі

За словами генсекретаря, він очікує, що члени Альянсу підтвердять підтримку України на довгі роки, як це буде потрібно. До того ж Столтенберг прагне, що союзники оголосять, що й надалі будуть надавати значну військову підтримку, яка дозволить Україні перемогти як суверенній і незалежній державі.

Також очікую, що союзники домовляться про подальше зміцнення пакета НАТО для України ще з більшою підтримкою,

– зазначив генсекретар Альянсу.

Столтенберг визнав, що Зеленський підняв питання членства та гарантії безпеки, і це, на його думку, буде дуже важливим елементом порядку денного на саміті.

"НАТО готується до цього. Майбутнє України – вступити до НАТО. Всі члени Альянсу з цим згодні", – підкреслив генсекретар.

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