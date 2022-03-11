Столтенберг нагадав Туреччині, що чекає на санкції проти Росії від усіх членів НАТО

Країни НАТО масово запроваджують санкції проти агресорки Росії. Однак Туреччина до пакета обмежень не долучається.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що санкції проти Росії мають запровадити усі держави-члени НАТО. У інтерв'ю політик зазначив, що очікує на це.

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Ми можемо змусити Росію заплатити ціну. Я також передав це питання пану Чавушоглу (очільнику МЗС Туреччини – 24 канал) Туреччина відіграє тут ключову роль,

– наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Туреччина надає Україні "ключові потужності, які дуже важливі на цьому етапі". Зауважимо, мовиться про зброю.

Раніше речник турецького президента Ібрагім Калин пояснював, чому Анкара не запроваджує санкції проти Москви – держава хоче залишити канал для діалогу, адже інші країни "спалюють мости".

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