Рютте офіційно став генсеком НАТО: у промові він назвав Україну головним пріоритетом

Підтримка України та забезпечення умов для її перемоги залишатиметься ключовим пріоритетом для нового Генерального секретаря НАТО. Не менш важливим є зміцнення трансатлантичних зв'язків та глобального партнерства у розв'язанні питань безпеки.

Таку заяву перед церемонією прийняття повноважень у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 1 жовтня, зробив Марк Рютте, пише 24 Канал. Він пообіцяв, що на новій посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Києву з боку Альянсу.

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Що Рютте заявив про Україну у промові

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишив свою посаду і передав виконання обов’язків Марку Рютте. Столтенберг привітав Рютте на новій посаді та заявив, що з ним "НАТО буде в надійних руках".

Пріоритети, які ми будемо просувати у майбутньому це Україна. Ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна демократична держава. Безумовно, це наша система стримування й оборони. Ми маємо збільшити рівень нашої колективної оборони, і ви так багато для цього зробили. І, безумовно, це глобальне партнерство НАТО, його розширення та поглиблення, щоб воно відповідало на прояви небезпеки у світі,

– наголосив новообраний Генсек.

Водночас Рютте перерахував три основних питання у своїй роботі в майбутньому, серед яких він назвав наближення України до членства у НАТО, оскільки її місце "в Альянсі". За його словами, у Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України.

Як сказав посадовець, з особистого досвіду, зокрема після збиття рейсу MH17 у 2014 році, йому відомо, що війна на території нашої держави не обмежується лінією фронту. Тож союзники Києва зобов'язані виконати свою частину роботи. Зокрема, виконати зобов’язання, дані Україні на саміті у Вашингтоні.

Генсек також сказав, що не стурбований можливим впливом результатів виборів президента Сполучених Штатів на єдність Північноатлантичного альянсу та, зокрема, на його спроможність підтримувати нашу державу.

"Я дуже добре знаю обох кандидатів. Я чотири роки працював із Дональдом Трампом. Він підштовхував нас витрачати більше (на оборону – 24 Канал), і він досягнув (цього – 24 канал). Тому що на цей момент насправді ми перебуваємо на значно вищому рівні витрат, ніж коли він обійняв посаду на початку 2017 року", – зазначив він.

Нагадаємо. що Рютте був офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО у червні цього року. Відомо, що його кандидатуру схвалили посли усіх 32 держав-членів Альянсу.