Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову зі Зеленським перед самітом НАТО
4 липня 2023, 18:51Читать новость на русском
Джерело:Єнс Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту у Вільнюсі повідомив, що мав гарну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Столтенберг розповів у себе у твітері, інформує 24 Канал. Зауважимо, що сьогодні його повноваження генерального секретаря Альянсу були продовжені ще на рік.
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Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО,
– зазначив Столтенберг.
Він підкреслив, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв'язків і наближення України до НАТОДовідка. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Напередодні президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.