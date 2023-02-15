Зараз пріоритет – не членство України, а перемога у війні, – Столтенберг

У НАТО в пріоритеті наразі є не членство України в Альянсі, а перемога України у війні з Росією. Хоча щодо вступу держави також немає сумнівів.

Позиція НАТО щодо України не змінилась. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції.

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Пріоритет – перемога України

Столтенберг нагадав, вже неодноразово зазначали, що Україна стане членом Альянсу. Однак зараз НАТО зосереджене на тому, аби гарантувати перемогу України у війні.

Єдиний шлях для інтеграції й подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва – забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава,

– наголосив Столтенберг.

Союзники в Альянсі зосередились на тому, аби Україна отримала зброю, поставки, боєприпаси, яких потребує для витіснення російських загарбників.

Що наближує Україну до НАТО

Наприкінці січня президент Володимир Зеленський розмовляв зі Столтенбергом. Говорили, зокрема, про вступ до НАТО , а також про розширення танкової коаліції.

За словами Столтенберга, працюють над більш довгостроковим партнерством. Україні хочуть допомоги перейти з радянських доктрин і озброєнь на стандарти НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки й оборони.

Генсек додав, що саме це наблизить Україну до Альянсу.