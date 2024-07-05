Чи увійде Україна в НАТО в найближчі 10 років: Столтенберг поділився своїми очікуваннями

Генсек НАТО Єн Столтенберг сподівається, що найближчим десятиліттям Україна стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу. Він також зазначив про необхідність нарощення підтримки для подолання Росії.

В інтерв'ю агентству DPA, Столтенберг розповів про можливе розширення Альянсу та наголосив на важливості збільшення військової допомоги Україні. Так, на його думку, активна підтримка зі сторони європейських партнерів допоможе швидше здолати Путіна.

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Столтенберг про можливий вступ України в НАТО в 2034 році

Генсек НАТО має надію, що у найближчі 10 років Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу.

"Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником", – зазначив Столтенберг.

Незабаром у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Перед ним Столтенберг активно наголошує європейським колегам аби ті активізувалися у цілях допомоги Україні.

Україна може швидше закінчити війну, якщо буде підтримка

На переконання Єна Столтенберга, наша держава здатна вийти переможцем у війні проти Росії. Однак для цього необхідне сприяння з боку партнерів.

Зараз Путін вважає, що може пересидіти нас. Ми маємо переконати його, що він не може цього зробити і це створить умови для закінчення війни,

– підкреслює Столтенберг.

Столтенберг вважає, що чим сильнішою буде підтримка на міжнародному рівні, тим швидше закінчиться війна. Окрім цього, Генсек закликає інші держави взяти на себе довгострокові зобов'язання задля миру.

Раніше стало відомо, що посаду генсека НАТО восени займе Марк Рютте.