НАТО надасть Україні сотні переносних систем для захисту від дронів, – Столтенберг

НАТО продовжить допомагати Україні протистояти російській агресії. У майбутньому альянс надасть комплексний пакет допомоги.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу Україні.

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Зокрема, НАТО надасть:

засоби безпечного зв'язку,

пальне,

медичне приладдя та захисні жилети,

обладнання проти мін, хімічних та біологічних загроз,

а також сотні портативних систем боротьби з дронами.

У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, покращити оперативну сумісність та зміцнити її інститути оборони та безпеки,

– наголосив Столтенберг.

У Мадриді лідери НАТО також домовилися про значне посилення нашої оборони та стримування, щоб відповісти на нові реалії безпеки. Це означатиме:

посилення нашої першої лінії оборони,

вдосконалення бойових груп у східній частині НАТО,

збільшення чисельності сил швидкого реагування до понад 300 тисяч осіб.

"Ми також зміцнимо нашу здатність надавати підкріплення, в тому числі шляхом збільшення кількості техніки передового розгортання та військових поставок. Ми збільшимо здатність розгортати сили на передовій, такі як протиповітряна оборона, зміцнимо командування та управління, а також просуваємо плани оборони, за допомогою сил, призначених для захисту конкретних союзників", – підсумував він.

Які дрони потрібні нашим ЗСУ

Боєць підрозділу розвідки батальйону Дніпро-1 Олексій Рибалка розповів, що волонтерам варто звернути увагу на 2 дрони, які прекрасно допоможуть нищити російських окупантів:

DJI Mavic 3;

Autel 640T.

В першого дрона – чудова камера та відмінні політні характеристики. Другий – з тепловізором, тому він закриває завдання щодо нічної роботи.

У росіян багато небезпечних дронів, – аеророзвідник Олексій Рибалка: дивіться відео