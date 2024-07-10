Чи готується Росія до нападу на країну НАТО: Столтенберг розкрив розвіддані

Протягом останніх місяців на Заході обговорювали ризик нападу Росії на одну з країн НАТО. Втім, Єнс Столтенберг виключив таку ймовірність, навівши кілька аргументів.

Свою позицію генсек Альянсу висловив перед початком засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні.

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Чому Росія не нападе на країну НАТО

Єнс Столтенберг обгрунтував свою впевненість у тому, що наразі Москва не готує агресії проти держав-членів НАТО.

Розвіддані свідчать про те, що Росія повністю поглинута війною проти України. Заради реалізації своїх амбіцій там Путін перемістив значну частину свого війська, яке було розміщене уздовж фінського кордону, до України.

Тому в Альянсі не бачать прямої військової загрози для жодного із союзників. Втім, очевидно, що країна-агресорка вдаватиметься до гібридних атак, саботажу та інших дій щодо них.

Столтенберг підкреслив, що Росія не має можливості здійснити напад на іншу державу одночасно з війною в Україні.

Також генсек НАТО зазначив, що Україна не отримає запрошення стати членом Альянсу під час саміту в Вашингтоні через відсутність консенсусу між країнами-членами.