У НАТО закликали готуватися до затяжної війни та відповіли, коли чекають Україну в Альянсі

Генеральний секретар НАТО переконаний, що слід готуватися до затяжної війни між Україною та Росією. Однак Єнс Столтенберг не має сумніву, що нашу державу візьмуть в Північноатлантичний альянс.

У неділю, 17 вересня, німецькі журналісти опублікували інтерв'ю з генсеком Столтенбергом, у якому він прокоментував ряд важливих питань. Зокрема, щодо російсько-української війни та членства нашої держави в НАТО.

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Чи варто очікувати на "швидкий мир"

За словами Єнса, здебільшого війни тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися. Відповідно, Північноатлантичний альянс повинен бути готовим до того, що війна Росії проти нашої держави буде затяжною.

Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент Володимир Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир.

Окрім того, генсек наголосив на отриманні Україно надійних гарантій безпеки після закінчення війни, які б унеможливили повторну агресію з боку Росії. Власне, він не сумнівається, що Україна буде в НАТО.

Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала. Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО.

Світ починає усвідомлювати, що варто запасатися ресурсами, бо війна може затягнутися. Зокрема, канадський прем'єр Джастін Трюдо виступив з відповідною заявою не так давно та закликав G7 підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Згадаємо, що в Кабміні прокоментували, чи можуть в НАТО піти на компроміс з Росією, аби завершити війну.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина констатувала, що такі заяви не є частиною будь-якої офіційної позиції Альянсу.

Окрім того, вона зацитувала рядочок з пісні Тіни Кароль: "Здатись ти завжди встигнеш", – та слушно зауважила, що це не та річ – компроміс з ворогом – яку взагалі треба планувати.