Столтенберга, повноваження якого закінчуються восени, просять залишитися генсеком НАТО
Джерело:Verdens Gang
Чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга просять залишитися на посаді на більш тривалий термін. Його повноваження закінчуються 1 жовтня 2022 року.
Відповідну інформацію вже підтвердили у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.
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Своєю чергою глава норвезької дослідницької групи NUPI з питань безпеки й оборони Карстен Фрііс пояснив, що узгодити питання про нового генсека для 30 країн-членів проблематично.
Це питання може стати тим, на яке вони (держави НАТО – 24 канал) зараз не хочуть витрачати внутрішню політичну енергію. Можливо, простіше вмовити Столтенберга побути генеральним секретарем ще деякий час,
– зазначив він.
Відтак, політика залишитися на посаді просить низка провідних країн, серед яких США та Німеччина.Зверніть увагу! В грудні 2021 року Єнс Столтенберг заявив, що претендує на посаду глави Центрального банку Норвегії. Однак якщо виберуть його кандидатуру, він не зможе приступити до роботи, поки не закінчиться мандат в НАТО.
Столтенберг на посаді генсека НАТО
- Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року.
- Його мандат продовжували двічі, а прийшов він на зміну данцю Андерсу Фогу Расмуссену.
- Цікаво, що до цього генсек НАТО займав пост очільника норвезького уряду.