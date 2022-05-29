Stop Bloody Energy: активісти у Давосі протестували проти енергетичного бізнесу з Росії
Джерело:Медіацентр Україна
Десятки активістів з України та Європи провели в Давосі акцію. Протест відбувся в межах ініціативи Stop Bloody Energy.
Активісти протестують проти енергетичного бізнесу з Росії
Учасники акції виступили проти енергетичного бізнесу, який продовжує працювати з Росії. Вони звернулися до бізнесу з питанням: "Гроші чи життя?".
Головне Удари по Дергачах і Мерефі та масові обстріли Донеччини: основне за 95 день війни
Активісти Stop Bloody Energy підкреслили, що Росія розв'язала найжорстокішу та найкривавішу війну 21 століття, й вже впродовж трьох місяців знищує Україну. Попри все це, Росія продовжує отримувати фінансування для продовження кривавої війни.
З 24 лютого лише за продаж своїх енергоресурсів ця країна отримала понад 63 мільярдія євро. Кожен цент із цієї суми росіяни використовують для вбивства невинних українців. На цю суму можна придбати майже 8400 крилатих ракет "Калібр",
– йдеться у зверненні активістів протесту.
Вони закликають міжнародний бізнес та енергетичні компанії припинити працювати в Росії та зупинити фінансування терору.
Так, на економічному форумі в Давосі активісти влаштували мітинг "Час обрати свій шлях". Саме на ньому активісти звернулися до бізнесу з питанням, що важливіше: "Гроші чи життя невинних людей?".
Активісти у Давосі протестували проти енергетичного бізнесу з Росії / Фото Медіацентр Україна
Учасники звернулися до бізнесу з питанням: "Гроші чи життя?" / Фото Медіацентр Україна
Активісти Stop Bloody Energy під час акції / Фото Медіацентр Україна
Також в межах протесту відбувся перформанс української художниці Дар'ї Кольцової "Колискова".
Він покликаний матеріаліалізувати статистику реальних втрат дітей за три місяці війни, щоб "заспівати" останню колискову і відпустити життя кожної української дитини, яке відібрала Росія.
Перформанс української художниці Дар'ї Кольцової "Колискова" / Фото Медіацентр Україна
На перформанс завітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Ми переконані, що єдиний спосіб зупинити російську агресію – це позбавити Кремль джерел фінансування, які йому так необхідні, щоб продовжувати вбивати українців… Бізнес має покинути Росію зараз, починаючи з енергетичного сектору,
– заявив Кулеба.
Він додав, що Росія не має власних технічних можливостей для видобування та транспортування нафти, газу та вугілля. Тому потребує співпраці з енергетичним сектором.
На перформанс завітав Дмитро Кулеба / Фото Медіацентр Україна
Виторг Росії від енергоносіїв 2022
За оцінками економістів, у 2022 році експортний виторг Росії від продажу енергоносіїв може становити 321 мільярд доларів. Це майже 5 військових річних бюджетів Росії. Ці кошти Кремль може конвертувати в таку кількість зброї, якою можна буде знищити всю Європу.
Організатори наголошують: якщо зупинити енергетичну співпрацю, то Росія втратить основне джерело доходу, а отже, не зможе продовжувати війну. Війну зупинять санкції, економічний бойкот та доставка в Україну летальної зброї для боротьби із країною-агресоркою.Зверніть увагу! З повним списком компаній, які досі працюють в енергетиці Росії та фінансують війну, можна ознайомитися за посиланням.
Може зацікавити – У Берліні та Парижі відбулися акції на підтримку України: дивіться відео