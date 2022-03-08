Сторінка недоступна: пропагандиста Соловйова більше немає в YouTube

Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Цивілізований світ одразу наклав на Путіна та всіх пов'язаних із ним осіб потужні санкції.

Під обмеження США, Великої Британії та ЄС потрапив і кремлівський пропагандист Соловйов. Він відомий своїми маразматичними висловлюваннями.

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Займався пропагандою росіянин не лише в ефірах на телебаченні, але й у мережі Інтернет, зокрема в YouTube. Однак більше Соловйов не зможе це робити.

Відеохостинг заблокував, а можливо, й повністю видалив його канал зі своєї платформи.



Соловйова заблокували в YouTube / Скриншот

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