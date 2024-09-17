Сочі, Тамбов і навіть Москва: куди в Росії можуть дістати ракети Storm Shadow

За даними джерел західної преси, найближчим часом британський уряд зніме заборону на застосування далекобійної зброї по території Росії. А це, зокрема, означає, що Сили оборони зможуть завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою ракет Storm Shadow.

Британсько-французькі ракети уже добре зарекомендували себе під час війни в Україні, зокрема ними було знищено штаб чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Які російські міста можуть опинитися під ударом – розбирався 24 Канал.

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Які міста в зоні досяжності Storm Shadow

Операційна дальність ракет Storm Shadow/SCALP-EG сягає 560 кілометрів. Звісно, це практична стеля, та все ж, теоретично на такій відстані ракети здатні уражати цілі. Якщо союзники нададуть дозвіл на удари цими ракетами по Росії, тоді в зоні ураження опиниться чимало регіонів Росії. З урахуванням лінії фронту станом на вересень 2023 року, в зоні досяжності далекобійних ракет будуть:

Бєлгородська область та місто Бєлгород;

Курська область та місто Курськ;

Брянська область і місто Брянськ;

Смоленська область і місто Смоленськ;

Орловська область і місто Орел;

південь Псковської області;

Тверська область і місто Твер;

Калузька область і місто Калуга;

Тульська область і місто Тула;

Московська область і місто Москва ;

; Рязанська область і місто Рязянь;

Липецька область і місто Липецьк;

схід Тамбовської області і місто Тамбов;

Воронезька область і місто Воронєж;

Ростовська область і місто Ростов-на-Дону;

Волгоградська область і місто Волгоград;

Республіка Калмикія і місто Еліста;

Краснодарський край та міста Єйськ, Приморсько-Ахтарськ, Краснодар і Сочі;

республіка Адигея;

Карачаєво-Черкесія і місто Черкеськ;

Ставропольський край та місто Ставрополь.



Куди можуть дістати ракети Storm Shadow / Інфографіка 24 Каналу

Звісно, як і Москва, так і Сочі є теоретично досяжними для цих ракет. Зараз свою ефективність вони демонструють на відстані до 300 кілометрів й доволі успішно, тому особлива увага Ростову-на-Дону, Воронєжу, Орлу, та Єйську.

Нагадаємо, що за даними західних ЗМІ, найближчим часом США та Велика Британія можуть зняти обмеження щодо застосування далекобійної зброї Україною по території Росії. Зараз цю зброю, зокрема і Storm Shadow Сили оборони можуть використовувати для ударів по цілях на тимчасово окупованій території України.