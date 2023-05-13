Маса "смачних" цілей, – військовий експерт припустив, по чому можуть бити ракетами Storm Shadow

Велика Британія передасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Тепер росіянам потрібно значно посилити свою ППО – збільшити кількість пускових установок, радарів тощо.

І це не гарантуватиме 100% захисту від цих ракет. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Харук.

Важливо Коли розумієш, що до кораблів з "Калібрами" лічені кілометри, – Міноборони про Storm Shadow

Так, Storm Shadow повільна, вона дозвукова. Та при цьому вона летить на низькій висоті – кілька десятків метрів над землею. До того ж має характерну форму фюзеляжу, яка зменшує ймовірність її виявлення радаром. Ця ракета становить потенційну загрозу для росіян.

Логістика ворога під великою загрозою

Як пояснив військовий експерт, ця ракета створена для ураження стаціонарних захищених цілей – командних пунктів, складів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, мостів.

Уявіть, як 4 – 5 Storm Shsdow влучають у Керчинський міст. Зрозуміло, це одразу підриває всю логістику росіян на Кримському напрямку,

– зазначає Харук.

Якщо поява HIMARS змусила росіян перемістити склади на віддаль понад 90 кілометрів від лінії фронту, то поява Storm Shadow змусить перемістити взагалі на територію Росії. Уся окупована територія вражається цими ракетами.

Безумовно, Storm Shadow можуть гарно відпрацювати по Кримському мосту. Втім, акцентує Харук, є маса інших "смачних" цілей, до прикладу, залізнична вузлова станція, удар по якій може порушити логістику ворога на певній ділянці фронту.

"Російська логістика будується на залізничному транспорті, на відміну від натовської, де в основі автомобільні шляхи", – підсумував Андрій Харук.

Чи достатньо в нас літаків

Щоправда, є один нюанс. Літаків для використання Storm Shadow у нас не так багато. Ми не зможемо одномоментно запускати десятки таких ракет, навіть якби нам їх і надали. Це будуть точкові удари, які потребуватимуть ретельної підготовки, маскування, щоб збільшити шанс тих кількох ракет на влучання у ціль.

Максимально Велика Британія могла виділити кілька десятків тих ракет – 20 – 30 – 50. Сказати важко, проте навряд чи більше. Адже вартість такої ракети – 800 тисяч фунтів стерлінгів,

– припустив Харук.

За словами військового експерта, теоретично, ці ракети можна застосовувати з бомбардувальника Су-24М. Але скільки у нас таки літаків – достеменно невідомо.

"Навряд чи під винищувачі вдасться їх адаптувати – МіГ-29, Су-27. Все-таки ракета важить 1300 кілограмів, потрібно, щоб вузол підвіски витримав цю вагу", – пояснив військовий експерт.

Ворог в істериці