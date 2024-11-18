Le Figaro прибрало інформацію про дозвіл Британії та Франції бити вглиб Росії

Напередодні Le Figaro повідомило, що Франція та Британія теж дозволили Україні бити по Росії ракетами SCALP/Storm Shadow на тлі схвалення відповідного рішення американським лідером Джо Байденом щодо ATACMS.

Наразі ж публікацію відредагували та замінили на інформацію про рішення США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на змінений варіант матеріалу видання Le Figaro.

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Що змінили у статті

Le Figaro повідомляло, що Велика Британія та Франція дозволили Україні завдавати удари вглиб російської території за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow, коли адміністрація Байдена зняла заборону на удари по Росії ракетами ATACMS дальнього радіуса дії.

Втім, наразі видання прибрало цю інформацію і пише лише про рішення Сполучених Штатів. Жодної чіткої згадки про дозволи з боку Лондона та Парижа вже немає.

У канцеляріях уже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Емманюель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини в травні 2024 року,

– ідеться у відредагованому матеріалі.

Le Figaro змінило інформацію про дозвіл Британії та Франції / Скриншоти 24 Каналу

Нагадаємо, напередодні The New York Times з посиланням на американських посадовців повідомило, що чинний президент США Джо Байден дозволив Києву бити вглиб Росії ракетами американського виробництва дальнього радіуса дії ATACMS на тлі залучення північнокорейських сил.