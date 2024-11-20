США, ймовірно, дозволили застосовувати ракети Storm Shadow для ударів углиб Росії, – The Times

Сполучені Штати, швидше за все, зняли заборону на обмеження щодо застосування британських ракет Storm Shadow для ударів вглиб Росії. Офіційного підтвердження від Лондону щодо цього ще не було.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання The Times. Раніше подібне рішення США ухвалили щодо своїх далекобійних ракет ATACMS.

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США могли дати "зелене світло" на застосування Storm Shadow по Росії

Журналісти, з посиланням на анонімні джерела, зазначили, що позиція британського прем'єра Кіра Стармера щодо застосування ракет Storm Shadow для ударів по Росії змінилася за останні дні.

У вересні 2024 року прем'єр-міністр Великої Британії відкинув можливість ухвалення цього рішення. З наближенням саміту G20 у листопаді він також відмовився коментувати, чи буде він просити президента США Джо Байдена схвалити використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер уникає коментарів щодо дозволу завдавати ударів по Росії ракетами Storm Shadow, які передали Україні. Стармер сказав, що не збирається вдаватися в "оперативні подробиці".

Проте Стармер почав відмовлятися від обережних коментарів, натякаючи, що це лише питання часу, коли ракети Storm Shadow зможуть використовуватися в Україні. За даними джерел, така позиція у британського очільника уряду сформувалася після того, як Байден дав "зелене світло" на застосування ATACMS для ударів вглиб Росії.

Ми повинні забезпечити Україні те, що їй потрібно стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти цю війну... Але я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому що, якщо я це зроблю, буде тільки один переможець – Путін,

– сказав Стармер.

Джерела видання у МЗС Британії заявили, що "поворотним моментом" в цьому рішенні з боку глави британського уряду було залучення солдатів КНДР у війну проти України. Це у Лондоні розцінили як "серйозну ескалацію".

Чиновники з Даунінг-стріт підкреслили, що існують "дуже вагомі оперативні причини" для того, щоб британський уряд проявляв обережність у своїх публічних заявах, щоб уникнути надання президенту Росії Владіміру Путіну стратегічної переваги на полі бою.

Високопоставлені джерела в британському уряді також повідомили журналістам, що риторика Стармера була навмисною, і натякнули, що попередні заперечення проти використання Storm Shadows американцями вже знято.

Водночас союзники Стармера висловлюють скептицизм, стверджуючи, що розгортання ракет Storm Shadow нібито навряд чи змінить поточну динаміку на полі бою в Україні.