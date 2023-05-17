Чекаємо "бавовни" на Кримському мосту: Світан розповів, як британські ракети допоможуть ЗСУ

Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow. Вони здатні вражати цілі в радіусі 250 кілометрів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Вже існує неофіційна інформація, що українські військові могли використовувати ракети Storm Shadow по військових цілях в Луганську. Однак офіційно ніхто не підтверджував, що це була саме ця зброя.

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Як Україні допоможуть ці крилаті ракети

Як наголосив Світан, з появою таких ракет Україна цілком може обстрілювати військові об'єкти російських окупантів в Криму. Вони теоретично мали б досягати аж до Кримського мосту, через який росіяни перевозять військову техніку.

Ракета коштує приблизно 1 мільйон доларів. Нам потрібно зачистити Крим від військових об'єктів. Хоча б вивести їх з ладу. Там близько 150 стаціонарних об'єктів. Хоча б 3 ракети на кожен. Це – 450 ракет. Це цілком робочі цифри для фінансування від наших партнерів,

– зазначив Світан.

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Нещодавно і президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Франція вивчає можливість передачі ракет Scalp, які є аналогом Storm Shadow. Там також можливі різні варіанти з дальністю ураження. Світан припускає – якщо Україні передадуть Scalp на 500 кілометрів, то його можна буде збільшити і до 1000 кілометрів.

Думаю, якщо передадуть, то ми зможемо за допомогою нашої винахідливості зробити з них і на 1000 кілометрів. Потрібно всього лиш додати більше керосину, а також зменшити бойову частину,

– припустив Світан.

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