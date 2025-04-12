Біля острова Лесбос турецький катер обстріляв судно берегової охорони

Зранку 12 квітня турецький катер обстріляв берег острова Лесбос. Через це грецьке судно відкрило вогонь у відповідь. Ймовірно, турецького риболовного човна контрабандисти висаджували мігрантів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Ekathimerini.

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З турецького катера обстріляли охорону грецького острова

У суботу, 12 квітня, біля узбережжя острова Лесбос у східній частині Егейського моря з'явився турецький катер. З його боку невідомі випустили по береговій охороні три постріли з автомата Калашникова.

Аби захистити судно, грецькі інспектори також стріляли в противника, що змусило його тікати до турецького узбережжя. На щастя, обійшлося без постраждалих із грецької сторони. Берегова охорона повернулася до порту Мітіліне.

Наразі Міністерство судноплавства Греції не коментувало цей інцидент. Але влада Греції зазначає, що на судні під прапором Туреччини пересувалися контрабандисти, які перевозили нелегальних мігрантів на південне узбережжя острова Лесбос.

Аби прибрати судно з акваторії Егейського моря, берегова охорона переслідувала його аж до турецьких територіальних вод. Пізніше на пляжі Агіос Фокас помітили 25 нелегалів, яких доставили до центру ідентифікації Кара-Тепе.

Центральна портова адміністрація Мітіліни розпочала розслідування нападу та перевезення мігрантів на турецькому судні.

Нагадаємо, Греція та Туреччина вже кілька десятиліть мали суперечки з цілої низки питань. Їхні відносини нормалізувалися наприкінці 2023 року, коли прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію. Однак країни ще не встановили між собою морські кордони.