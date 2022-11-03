Чи варто Туреччині готуватись до військового конфлікту з Росією: що на це вказує

Туреччина дуже схожа за своєю поведінкою щодо України – до Китаю. Китай також не визнає окупації Криму, говорить, що за територіальну цілісність та суверенітет України. Варто зазначити, що у Туреччини може спалахнути прямий конфлікт із Росією.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він також зазначив, що якщо Росія окупує нові території – Китай продовжить свою ж політику.

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На сьогодні, за словами Валерія Клочка, дві країни розвивають свої торгові стосунки із Росією після початку повномасштабного вторгнення – найпотужніше у світі, це Китай та Туреччина.

"Коли говорять про шалену військову допомогу Туреччини Україні, коли вони постачають 50 бронетранспортерів, я кажу – добре, у нас в одному взводі за раз може згоріти 6 автомобілів", – додає Клочок.

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Туреччина і її політика державного прагматизму

Валерій Клочок каже, що можна згадати добрим словом постачання "Байрактарів", але знов таки – не всі вони безкоштовно сюди приїхали і чи не вигідне для компанії випробування цих БПЛА у військових умовах.

На його думку, с цьому питанні, потрібно розглядати багато речей – не можна лише звертати увагу на те, що Туреччина багато допомагає.

Історія України та Туреччини складна – не було легко і раніше. Турки сповідують власні цілі, в мирних умовах їх державний прагматизм – це добре.

Але не помічати російського фашизму, який сьогодні поширюється на територію Європи – дивно. І я не випадково зазначаю, що саме протистояння Росії та Туреччини у Сирії може призвести до військового конфлікту, не помічати й не говорити про це – не щиро,

– переконаний Валерій Клочок.

Багато військових експертів навіть у Туреччині говорять про те, що Туреччині варто готуватися до війни із Росією. Але Туреччина намагається цього не помічати.