Стовп полум'я видно на десятки кілометрів: в Росії вибух та пожежа на газопроводі

У Росії 29 березня ввечері сталась чергова пожежа. У Свердловській області вибух на газопроводі, як наслідок у небо здійнявся стовп вогню, який видно на десятки кілометрів.

Про вибух на газопроводі повідомляють РосЗМІ, в телеграм-каналах очевидці публікують відео – масштаби пожежі значні.

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Повідомляють, що вибух стався на газопроводі Ямбург-Єлець 29 березня в селищі Пелим.



Вибух на газопроводі / Скриншот з відео

Газопровід Ямбург-Єлєц росіяни використовують для транспортування газу по території своєї країни, а також для постачання газу до Європи.

Вибух на газопроводі у Свердловській області: відео

Що відбувається на місці подій

Повідомляють, що пожежники та ремонтні бригади намагаються ліквідувати наслідки інциденту. Екстрені служби чекають, поки в трубопроводі вигорить газ, що залишився.

Вибух із подальшим спалахом на газопроводі підтвердив голова округу Шахіт Алієв. Переконують, що постраждалих немає.

"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей. Залишки газу вигоряли з труби, там була пожежа", – сказав Алієв.

За його даними, постраждалих немає.

Стовп полум'я видно за десятки кілометрів: відео

Вибухи в Росії: актуально