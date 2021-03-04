Стовп попелу на 12 кілометрів: в Італії знову сталося виверження вулкана Етна

В Італії на острові Сицилія вже вдруге впродовж 2 днів сталося виверження вулкана Етна. Зокрема, стовп попелу було видно на висоті до 12 кілометрів.
Джерело:ANSA
Варто зауважити, що через вітер на південному сході країни попіл вулкана накрив місто Катанія. Однак роботу місцевого аеропорту на сході Сицилії не припиняли.
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Водночас у декількох населених пунктах неподалік Етни знаходили невеликі частини каміння, яке викидав вулкан. Зокрема, його помітили у містах Трекастагні, Ніколосі, Акі Сант Антоніо та Сан Грегоріо.Довідка. Етна – найактивніший вулкан у Європі, який розташований на східному узбережжі Сицилії. Його висота постійно змінюється через виверження та викиди. Згідно з різними даними, вона становить від 3 326 до 3 350 метрів.
Вулкан Етна / Фото AP
Виверження вулкана Етна: що відомо
- В Італії у січні 2021 року один з кратерів вулкана Етна почав вивергати потоки лави. Тоді це супроводжувалося викидами попелу й диму, поштовхами ґрунту та інфразвуковим тремором.
- Активність вулкана не припинилась – Етна знову прокинувся 16 лютого. Через це міжнародний аеропорт Катанії припинив свою роботу.
- Представники італійської влади запевняють, що загроз для місцевого населення немає.