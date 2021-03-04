Стовп попелу на 12 кілометрів: в Італії знову сталося виверження вулкана Етна

В Італії на острові Сицилія вже вдруге впродовж 2 днів сталося виверження вулкана Етна. Зокрема, стовп попелу було видно на висоті до 12 кілометрів.

Варто зауважити, що через вітер на південному сході країни попіл вулкана накрив місто Катанія. Однак роботу місцевого аеропорту на сході Сицилії не припиняли.

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Водночас у декількох населених пунктах неподалік Етни знаходили невеликі частини каміння, яке викидав вулкан. Зокрема, його помітили у містах Трекастагні, Ніколосі, Акі Сант Антоніо та Сан Грегоріо.

Етна – найактивніший вулкан у Європі, який розташований на східному узбережжі Сицилії. Його висота постійно змінюється через виверження та викиди. Згідно з різними даними, вона становить від 3 326 до 3 350 метрів.



Вулкан Етна / Фото AP

Виверження вулкана Етна: що відомо