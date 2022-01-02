Стовпчики термометра показали до +16: перший день 2022 Європа зустріла потеплінням

2 січня 2022 , 10:08
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Джерело:

Укрінформ

Жителі Європи у суботу, 1 січня 2022 року, насолоджувалися геть не зимовим теплом. У Чехії зафіксували до +16 градусів.

Про потепління оголосили фахівці Чеського гідрометеорологічного інституту. Зокрема, у районі Мост зафіксували +15,7 градуса. 

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Попередній температурний рекорд 1 січня у Чехії встановили ще у 1936 році. 

Синоптики прогнозують, що потепління триватиме ще декілька днів. Згодом обіцяють похолодання.

У Європі зафіксували рекорд

  • Відразу у декількох країнах Європи зафіксували рекордно високу температуру 31 грудня 2021 року.
  • Зокрема, в Іспанії зафіксували температура максимальну від початку ведення обліку в 1947 році. Стовпчики термометра показали + 24,7 градуса.
  • Представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо розповів, що такі високі показники не є нормальним явищем. Зазвичай, це температура, яку фіксують у квітні.
  • У Франції та Італії температура повітря прогрілася до +15 градусів.
  • Мандрівників, які відпочивають в Альпах, закликали бути уважними та обережними. Підвищена температура і сильний вітер створюють сприятливі умови для сходження лавин.

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Автор: Мар'яна Бекало