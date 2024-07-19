"Атеш" знайшов приховану стоянку військової техніки росіян у Севастополі

Партизани руху "Атеш" розповіли про новий прихований об'єкт росіян у тимчасово окупованому Севастополі. Зокрема, вони виявили схованку російської техніки.

Агенти партизанського руху на окупованих територіях заявили, що вони далі стежать за військовими об'єктами росіян у Комишевій бухті у Севастополі.

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Що відомо про приховану стоянку ворожої техніки

У Комишевій бухті ми знову виявили щось цікаве, а саме стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання,

– розповіли агенти.

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В "Атеш" пригадали, що в результаті їхньої роботи в червні 2024 року, з Комишевої бухти прибрали радіолокаційну станцію Каста-2Е2, яку Росія використовувала, щоб виявляти ракети Сил оборони України, які летять низько.

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Партизани закликали писати їм, якщо ви знаєте, де Росія тримає свою техніку, ППО, особовий склад.

До речі, "Атеш" показав секретний центр підготовки російських військових у Севастополі. Детальніше про нього читайте за посиланням.