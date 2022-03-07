Стоять 2 загальновійськові армії: Росія пробує встановити контроль над Черніговом
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росія посилює наступ на Сіверському напрямку. Окупанти розгорнули сили двох загальновійськових армій та танкової дивізії Центрального воєнного округу.
Вбивці зосередили зусилля на напрямку до Броварів та в районах населених пунктів Семенівка, Мена, Бобровиця, Бориспіль. Вони прагнуть забезпечити тактичну перевагу в Броварському і Бориспільському районах.
До теми Окупанти готуються до наступу на Вишгород
"Окупанти здійснюють спроби встановити контроль над Черніговом та зосереджують підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу біля його південних околиць. Намагаються здійснити підготовку до наступу на Суми, – повідомили у Генштабі.
Ворог атакує Чернігів
У Чернігові окупанти зруйнували школу. Рятувальники намагаються знайти людей, які опинились під завалами. Наразі немає точної інформації про кількість постраждалих чи жертв.
Окупанти обстрілювали місто всю ніч 7 березня. Вони руйнували цивільні об'єкти. Зокрема, декілька шкіл та дитячий садочок.
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