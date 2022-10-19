Чи перебувають на військовому обліку народні депутатки

Народні депутати, які мають певні спеціальності, що потрібні на фронті, перебувають на військовому обліку. Це стосується і чоловіків, і жінок.

Про це розповіла народна депутатка від фракції "Слуга Народу" Роксолана Підласа. Вона зазначила, що Верховна Рада є державною установою, яка неухильно дотримується законодавства.

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"Тому якщо жінка чи чоловік за своєю спеціальністю, яку вони здобули в університеті, повинні перебувати на військовому обліку, то Верховна Рада вимагає від них підтверджувальні документи, що вони на такому обліку перебувають. Тому так, народні депутатки, які є медикинями, телеграфістками, перебувають на військовому обліку", – сказала нардепка.

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Виїзд жінок за кордон

Якщо жінка добровільно стає на військовий облік, то вона може виїжджати за кордон. Це регламентується правилами перетину державного кордону, які затвердив Кабмін.

За словами Роксолани Підласи, на військовий облік раніше ставали телефоністки, радистки, телеграфістки, топогеодезистки, метеоспостерігачки, операторки обчислювальної техніки. Проте у червні 2022 року список скоротили до медиків та фармацевтів.

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