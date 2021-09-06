"Стоїмо пліч-о-пліч у боротьбі за вашу свободу": як минув візит американських конгресменів

В Україну 6 вересня прибула делегація Конгресу США. Дипломати вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС Дмитром Кулебею.

Після зустрічі з українським лідером в Офісі Президента конгресмени вийшли до журналістів.

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Загалом до України прибули 5 конгресменів-республіканців. Для декого це вже перший візит до нашої країни. Вони підкреслили, що у Сенаті та Конгресі США інколи існують непорозуміння, але коли мовиться про Україну, їхня позиція єдина.

Це мій п'ятий візит в Україну. Ми тут, як ваші друзі. І Сенат, і Конгрес, ми підтримуємо вас, як друзі. Ми віримо у вас та ваше майбутнє, ми будемо пліч-о-пліч у боротьбі за вашу свободу,

– сказав республіканець Джон Баррассо.



Американські конгресмени прибули у Київ / Фото Маріанни Черкасець (24 канал)

Про що говорили конгресмени

Під час зустрічі з президентом України та міністром оборони члени американської делегації висловили підтримку ЗСУ. Також вони підкреслили, що Україна потребує додаткової оборони.

В американському Сенаті існує двопартійна підтримка України, ми підтримуємо український народ, підтримуємо вас у боротьбі з Росією,

– наголосив член делигації Бен Сассе.

Він додав, що світ перебуває на стороні України. Республіканець Вільям Тіммонс підкреслив, що українці можуть покластися на США. Адже американці, за його словами, хочуть того ж, чого й українці – свободи, економічного процвітання і безпеки.

Візит республіканців відбувається всього за кілька днів після того, як Зеленський відвідав США із робочим візитом.

Як минула зустріч делегації Конгресу США із Зеленським: дивіться відео