Страх робить співвідповідальним, – Зеленський про держави, які бояться допомагати Україні

Володимир Зеленський заявив, що що українці не повинні гинути через те, що дехто не може знайти у собі сміливість передати необхідну зброю. За його словами, страх завжди робить співвідповідальними.

Про це президент повідомив під час свого звернення ввечері 28 березня, інформує 24 канал.

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Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться схвалити відповідні важливі для нас рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди – то це робить цих людей співвідповідальними за цю катастрофу, яку російські війська створили у наших містах,

– наголосив Володимир Зеленський.

Глава української держави рішуче підкреслив: "Якщо могли врятувати, повинні були врятувати".

Народи підтримають – політикам варто подумати

Окрім цього, президент додав, що народи Європи та світу точно почують і точно підтримають, а всім політикам варто подумати вже зараз, що у них залишиться, якщо вони не відповідатимуть позиціям свого народу.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео