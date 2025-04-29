Путін уже нікому не довіряє: які дії свідчать про це

Російський диктатор Владімір Путін зараз поводиться як Йосип Сталін після закінчення Другої світової війни. Він дуже обережний та нікому не довіряє, хіба що найближчому оточенню.

Про це 24 Каналу розповів журналіст Ренат Давлетгільдєєв, зауваживши, що мовиться про його доньок та друзів. Саме цим людям відходять усі великі бізнеси в Росії.

Дивіться також "Беруть території в кредит": для чого Росія вигадала фейк про "повне звільнення" Курщини

Що викриває недовіру Путіна

За словами журналіста, останнім часом усі внутрішньополітичні новини країни-агресорки стосуються виключно сім'ї Путіна та його друзів Ковальчуків. Навіть інтернет-магазин Wildberries, за який боровся Рамзан Кадиров, зараз відходить Ковальчукам.

Усе, а саме великий бізнес, мають контролювати або його (Путіна – 24 Канал) доньки, або його близькі друзі. Це післявоєнний Сталін. Є хороший момент – після закінчення війни у 1945 році до його смерті залишилось 8 років,

– наголосив він.

До речі, журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв висловив думку про те, що саме Ковальчуки зараз тиснуть на російського диктатора, щоб припинити війну. Адже бізнесменам вона невигідна економічно, зокрема через санкції.