Для нього це катастрофа, – Латушко сказав, чого найбільше боїться Лукашенко

Самопроголошений лідер Білорусі Алєксандр Лукашенко має дуже багато страхів. Головний серед них – опинитися у кінці кар'єри у в'язниці після Гаазького трибуналу.

Білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Лукашенко проводив наради щодо потенційного ордера на арешт від МКС. Він боїться опинитися у суді в Гаазі.

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"Він переконаний, що правлячи у Білорусі з 1994 року, протягом 29 років він здійснив історичний подвиг, зміг створити унікальну країну, яка має унікальні успіхи у світі. Він сам у це повірив. Опинитися у кінці своєї кар'єри у тюрмі – це катастрофа для нього. Його серце цього не витримає", – зауважив він.

Страхи Лукашенка

Павло Латушко зазначив, що Лукашенко дуже боїться втратити владу. Для нього насолода, що він може вирішувати долі інших: наказати вбити, посадити, помилувати. У такий спосіб він підживлює свою енергію.

Також нелегітимного президента лякає майбутня перемога України. Адже якщо у Кремля будуть великі проблеми, то, звичайно, вони будуть і в Лукашенка.

Тому фактично у нього страх від усього. Єдине, чого він не боїться, – це Заходу. Тому що він завжди вважав, що Захід слабий, не має сили, волі, характеру, щоб протиставити його злочинам, насиллю щодо білоруського народу щось серйозніше,

– зауважив опозиціонер.

Латушко про страхи Лукашенка: дивіться відео

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