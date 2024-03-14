В одному із російських міст сталася масштабна пожежа. Там гігантське полум'я охопило багатоповерхівку.

У країні-агресорці жодного дня не минає без "пригод" і надзвичайних ситуацій. Сьогодні, 14 березня, одна із таких трапилася у Твері.

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"Чьо, проісходіт"

Російські телеграм-канали переповнені кадрами і відео з місця події. У Московському районі міста на Бурашівському шосе спалахнула страшна пожежа. Полум'я охопило усю багатоповерхівку. Йдеться про 17-поверхову будівлю.

Як повідомляють місцеві джерела, ймовірно, спочатку загорівся утеплювач на недобудованому будинку, а потім вогонь за лічені хвилини охопив усю поверхню стіни. Росіяни пишуть, що, мовляв, постраждалих немає, робітники вчасно встигли вибігти на вулицю. Причини займання встановлюються.

Інше джерело припускає, що причиною такого грандіозного загоряння могли стати бітум або будівельна сітка.

: Бітум – тверде або в'язке органічне з'єднання; речовина, що застосовується у дорожньому будівництві та у виробництві ізоляційних матеріалів. Продукт вивітрювання нафти.

Ще в одному телеграм-каналі припускають, що це міг бути підпал.

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Масштабна пожежа у Челябінську

Жителі країни-агресорки вже поступово звикають до того, що у них раз на день, тиждень чи місяць щось візьме та вибухне та загориться. Це або без запрошення навідається "бавовна", або через недолугість самих мешканців Росії та її влади трапиться якесь "чіпе". Так, на початку року у Челябінську сталася велика пожежа на одному з найбільших ринків міста.

Як запевняли МНСники, у центрі ринку спалахнули металево-каркасні павільйони на території торговельно-розважального комплексу "Європа – Азія".

Вогонь дуже швидко розростався. Він охопив 1 200 квадратних метрів ринку, загальна площа якого становить понад 12 000 квадратних метрів. Загалом гасіння тривало понад дві години.