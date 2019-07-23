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      Страшна пожежа сталася у дитячому таборі під Хабаровськом у Росії: багато жертв

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      Пожежа в дитячому таборі 23 липня 2019, Хабаровськ – багато жертв – відео та фото
      Наслідки пожежі у наметовому таборі в Хабаровському краї / МНС Росії

      У Росії на одному з гірськолижних курортів під Хабаровськом у дитячому наметовому таборі сталася пожежа. Вже відомо про щонайменше 4 загиблих дітей.

      За повідомленням уряду Хабаровського краю, пожежа в таборі спалахнула уночі проти 23 липня близько 2 години. Тут перебували 189 дітей віком від 7 до 15 років.

      Зверніть увагу! Сумнозвісний табір "Вікторія", де загинули три дівчинки, відкриють у серпні: чи готовий заклад

      Внаслідок інциденту вже загинули 4 дитини. Останнім пішов на той світ хлопчик – за його життя боролися лікарі, оскільки дитина зазнала серйозні опіки, передає РБК. Також відомо про смерть 3 дівчат, одній з них нещодавно виповнилося 11 років.

      Раніше місцева влада повідомляла, що загалом через пожежу постраждали 12 осіб: 5 дорослих і сім дітей. Троє неповнолітніх (народилися у 2006-2008 роках) перебувають у реанімації з опіками. За даними російського МОЗ, госпіталізовано 6 дітей, одного виписали, а стан двох – задовільний. ЗМІ пишуть, що всі потерпілі – також дівчата, їх вирішили евакуювати до Хабаровська.

      Уряд Хабаровського краю сповістив, що один десятирічний хлопчик перебуває в комі – він допомагав дітей вивести з табору, зокрема з наметів витягував дівчат.

      Наметовий диятчий табір у Хабаровському краї після пожежі: дивіться відео 

      У МНС Росії кажуть, що 20 наметів з 30-ти згоріли за 30 хвилин, ще 6 частково постраждали. Повністю пожежу вдалося загасити за 2 години. Загальна площа займання становила 2,4 тисячі квадратних метрів.

      За фактом інциденту, Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження двома за статтями: про заподіяння смерті з необережності та про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Справу передано до Головного слідчого управління. Директора табору Максима Кузнєцова вже затримали. За його словами, у наметах було встановлено обігрівальні пристрої.

      Тим часом, очевидці переконують, що причиною пожежі стало загоряння речей, які сушили на тепловій гарматі. Як розповіла одна з дівчат, що відпочивала в таборі, оскільки вночі було холодно, то опалювалювали саме тепловими гарматами, передає інформаційна агенція "Хабаровський край сьогодні".

      Ще один гучний інцидент у Росії: На підводному човні "Лошарик" у пожежі загинули 14 моряків

      За словами інших свідків, вогонь моментально охопив весь намет, всередині якої нібито була повстяна підстилка. Згодом вогонь моментально перекинувся на інші намети, відтак вожаті змушеними були евакуювати дітей. Всі речі дітей згоріли, а намети вони покидали в тому, що встигли одягти у момент евакуації – хтось босоніж, хтось в піжамах. За деякими з тих хто, не постраждав, досі не приїхали батьки.  

      Діти після пожежі: дивіться відео 

       

      які ще гучні пожежі траплялися нещодавно в росії:
      blog_ava
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      23 липня
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      Теги: Новини Росії Жертви Пожежа Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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