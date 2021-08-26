Страшні наслідки повені у Німеччині: збитки зросли до 7 мільярдів євро
Джерело:dpa
Потужна повінь у Німеччині має страшні наслідки. Збитки від стихії за липень можуть становити до 7 мільярдів євро.
Раніше повідомляли про збитки 4,5 – 5,5 мільярдів євро. Про це заявив очільник Загальнонімецького об'єднання страхових компаній Йорґ Асмуссен.
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Збитки від повені
Як він відзначив, за даними галузевої асоціації GDV, з 7 мільярдів євро:
- 6,5 мільярдів євро припадають на житлові будинки, домашнє майно та підприємства;
- приблизно 450 мільйонів євро – на автомобілі.
Згідно з попередніми оцінками, зафіксовано загалом 250 тисяч страхових випадків:
- 200 тисяч пов'язані з будинками та підприємствами;
- 50 тисяч – із транспортом.
Водночас 7 мільярдів – це не реальний розмір збитків від стихії. Тільки у 46% домовласників мають страхування через повені і зливи.
"Лише в процесі фіксування всіх завданих руйнувань відкривається масштаб цієї екстремальної події", – наголосив Асмуссен.Відзначимо! Наприкінці липня Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній заявило, що повінь у Німеччині може стати найдорожчою катастрофою країни.
Коротко про повінь у Німеччині
- Від 13 по 18 липня Німеччину накрив циклон "Бренд". Від нього найбільше постраждали такі регіони як Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія.
- Страшні наслідки зафіксували також у Баварії та Саксонії.
- Загалом від повені загинули майже 180 людей.
- У Міністерстві оборони навіть ввели режим військової катастрофи.