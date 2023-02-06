Страшні наслідки землетрусу: в Туреччині вибухнув газогін та пошкоджена спадщина ЮНЕСКО

Після землетрусу в провінції Хатай вибухнув газогін. Також, внаслідок землетрусу, зазнав руйнувань історичний замок Газіантеп, що на півдні Туреччини.

Землетрусів у Туреччині в ніч проти 6 лютого було щонайменше три. Кожен мав магнітуду понад 6, інформує 24 Канал.

Зауважте Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Що відомо про вибух газогону

Внаслідок землетрусу, який торкнувся 10 міст (області – 24 Канал) Кахраманмараша, стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая,

– написало видання Hürriyet.

Через це припинили подачу природного газу в провінції Газіантеп, Хатай та Кахраманмараш, а також у райони Пазарджик, Нарли, Бесні, Гельбаші, Нурдагі, Іслахіє, Рейханли, Кіріхан та Хасса.

У Туреччині спалахнув газопровід: дивіться відео

За словами старости села Топбогазі Білала Алпогана, був вибух, за яким стався землетрус, і спалахнули пожежі у двох різних точках. Перша – за 200 метрів нижче за село, друга – за 3 кілометри від нього.

У районі газопроводу пролунали два вибухи: дивіться відео

Землетрус пошкодив фортецю, що входить до спадщини ЮНЕСКО

Турецька провінція Хатая розташована орієнтовно за 149 кілометрів від Кахраманмараша, де о 04:17 6 лютого трапився землетрус магнітудою 7,4. У центрі та районах Хатаю землетрус зруйнував декілька будівель, багато пошкоджено.

У провінції Газіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю Газіантеп збудували римляни у 2 столітті. На початку 2000-х років замок відреставрували.

Як пише En Son Haber, історичні пам'ятки постраждали під час землетрусу, який стався в центрі Кахраманмараш і відчувався в багатьох навколишніх містах.

Попередньо відомо, що пошкоджені бастіони на південному сході замку та смуги навколо нього.

Землетрус частково зруйнував фортецю Газіантеп / Фото En Son Haber

Землетрус в Туреччині: дивіться відео

Землетрус частково зруйнував замок Газіантеп: дивіться відео

Землетрус в Туреччині та Сирії: коротко