Страшний вибух прогримів в Афганістані: ЗМІ кажуть про 100 жертв, є поранені – відео 18+
Джерело:Al Arabiya
У афганському місті Кундуз 8 жовтня прогримів страшний вибух. Він трапився у шиїтській мечеті.
Вибух прогримів під час молитви. Видання, посилаючись на свідків, повідомляє щонайменше про 100 жертв.
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У мечеті в Афганістані трапився страшний вибух
За словами свідків, потужний вибух у мечеті на півночі Афганістану в п'ятницю (мовиться про 8 жовтня – 24 канал) призвів до жертв,
– мовиться у повідомленні.
Це трапилось під час молитви людей в шиїтській мечеті в провінції Кундуз. Свідки розповіли, що в результаті вибуху загинуло орієнтовно 100 людей.
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Місцеве видання Aamaj News повідомило, що попередньо відомо, – терорист-смертник привів у дію бомбу просто всередині мечеті. Талібан" вже поклав відповідальність за теракт на "Ісламську державу".
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Видання Al Jazeera написало, що десятки людей отримали поранення. Проте точної інформації про постраждалих наразі немає.
Коротко про останні трагічні події в Афганістані
- 3 жовтня у Кабулі біля воріт мечеті Ідгах, де відбувалася церемонія прощання з матір'ю речника "Талібану" Забіхули Муджахіда, прогримів вибух. Відомо щонайменше про двох загиблих.
- 2 жовтня у східній провінції Афганістану місті Джелалабад загинув відомий журналіст Сайєд Маруфа Садат. Того дня він разом з родиною їхав на зустріч. Раптово невідомі озброєні чоловіки відкрили вогонь по автомобілю.
- 29 вересня бойовики ісламістського угруповання "Талібан" заявили, що розпочинають спецоперацію проти терористів "ІДІЛ" в Афганістані. Боротимуться з ними на сході країни, у провінції Нангархар та в Кабулі.