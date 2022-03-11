Страшний злочин проти людства і спроби залякати, – Арестович про хімзброю проти України

Російська пропаганда в останні дні активно просуває тему хімічної та біологічної зброї. Окупанти намагаються залякати українців цим терористичним засобом для вбивств.

З військової точки зору використання хімічної зброї безглузде

Таку думку щодо використання Росією хімічної зброї висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це Арестович сказав в ефірі телеканалу "Рада".

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Арестович заявив, що для використання хімічної зброї потрібна велика кількість складних умов.

"І повітря, і температура… З військової точки зору її використання безглузде", – сказав радник глави ОП.

Це страшний злочин проти людства, який буде прирівняний з бомбардування Хіросіми,

– зазначив Арестович.

Він додав, що через використання такої зброї проти Росії введуть санкції, які зламають окупантів за дві доби.

"Вони на це не підуть. Скоріше за все, це намагання залякати", – резюмував радник глави ОП.

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