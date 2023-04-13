Вагнерівець, який втік до Норвегії, упізнав на відео страти українського бійця своїх "колег"

До страти українського полоненого, яку зараз обговорює вся країна та світ, могли бути причетні найманці Євгенія Пригожина з ПВК "Вагнера". Про це свідчить один із найманців, який втік до Норвегії.

Про це заявив засновник правозахисної організації Gulagu.net Владімір Осєчкін. Він сконатктував з найманцем, який зараз перебуває у Норвегії.

Варте уваги Якщо відео зі стратою полоненого справжнє, то Росія стане в один ряд з ІДІЛ, – президент Чехії

Українського військового, найімовірніше, стратили вагнерівці

Владімір Осєчкін сконтактував з Андрєєм Медведєвим – найманцем ПВК "Вагнера", який втік до Норвегії. За словами правозахисника, той упізнав на відео наджорстокого вбивства своїх "колег".

Він однозначно впізнає там своїх "колег", бійців ПВК "Вагнера" за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по рації,

– каже Осєчкін.

У цьому контексті правозахисник пригадав, що у 2017 році найманці ПВК "Вагнера" у Сирії з особливою жорстокістю вбили людину, розчленували її та підпалили останки. Лише через 2 роки вдалося підтвердити, що цю страту здійснили саме вагнерівці.

Зараз же Осєчкін збирає конкретну інформацію про нелюдів на відео й обіцяє 3 тисячі євро за неї.

Росіяни стратили українського полоненого

Увечері 11 квітня у мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни особливо жорстоко вбивають українського полоненого, відрізаючи йому голову. Ймовірно, ці жахливі кадри зняті ще минулого літа. Якщо дійсно це вчинили вагнерівці, то, ймовірно, ця страта відбулася на Сході нашої держави.

Ці кадри викликали шок та обурення в українців. СБУ почало розслідування, а президент Володимир Зеленський наголосив, що винних буде покарано. Представники влади обіцяють встановити причетних до цієї страти.

Крім того, у мережі з'явилося ще одне відео, на яких видно понівечені тіла українських військових і чути росіян, які розповідають, як поглумилися над ними. Ймовірно, це також були вагнерівці.