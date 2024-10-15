Страта українських полонених на Курщині: українські десантники мстять за смерть побратимів

Російські військові розстріляли українських полонених у Курській області. Десантники мстяться за смерть побратимів.

Морські піхотинці російської 155-ї окремої морської піхотної бригади взяли в полон 9 операторів БпЛА, які були легко озброєні. Вони наказали українським військовим роздягтись, лягти обличчям до землі та потім вистрелили у кожного із них.

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На членів цієї бригади полювали

Водночас цей випадок не є першим. Українська влада оприлюднила інформацію про те, що Росія стратила понад 100 українців, які здалися в полон, протягом повномасштабної війни.

Після того, як морські піхотинці вбили українських операторів дронів, деякі з підрозділів України – її десантно-штурмові бригади – навмисно полювали на членів 155-ї російської морської піхотної бригади та мстилися.

Зокрема, українські 82-га та 95-та десантно-штурмові бригади, які утримують позиції на південний схід та південний захід від позицій 155-ї бригади морської піхоти в Курській області, влаштували засідку на російських морських піхотинців.

Є докази, що вони вбили принаймні кількох морських піхотинців.

Така ж доля чекатиме й на інших бійців цієї бригади,

– заявили в ЗСУ.

Саме ця бригада вже не вперше страчує українських полонених.