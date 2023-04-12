Поки Росія очолює Радбез: як Генсек ООН відреагував на страту українського полоненого

Кадри, на яких видно страту українського полоненого російськими нелюдами, уже облетіли світ і викликали злість та обурення в багатьох. А ось Генсек ООН Антоніо Гутерреш нажаханий після побаченого.

Про це у коментарі журналістам сказав речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік. За його словами, Антоніу Гутерреш вимагає притягнути до відповідальності усіх причетних.

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"Шок і жах" в ООН, де Радбез очолює Росія

Стефан Дюжаррік констатував, що, на жаль, такі випадки страт українських полонених не поодинокі. Також речник Генсека зазначив, що Моніторингова місія ООН з прав людини "шокована цим особливо жахливим відео", на якому видно розправу над українським військовим.

Росіяни стратили українського полоненого

З 1 квітня Радбез ООН очолює країна-терорист – Росія. В ООН вже констатують, що це не перший випадок страти українських полонених – управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що задокументувало страту без суду і слідства 15 українських військовополонених. Проте видворити терористичну організацію Кремля з ООН ніхто не поспішає попри те, що своє місце там вона посіла незаконно, замінивши СРСР. Тому скільки б в ООН не говорили про "шок і жах", поки не буде дій і поки Росія залишатиметься членом організації та навіть очолюватиме Радбез – це не більше ніж пусті балачки.

Увечері 11 квітня у мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни особливо жорстоко вбивають українського полоненого, відрізаючи йому голову. Ймовірно, ці жахливі кадри зняті ще минулого літа.

Ці кадри викликали шок та обурення в українців. СБУ почало розслідування, а президент Володимир Зеленський наголосив, що винних буде покарано. Представники влади обіцяють встановити причетних до цієї страти.

Та згодом з'явилося ще одне відео, на якому видно понівечені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі.