Офіс генпрокурора почав розслідування щодо страти українського військового мечем

Окупанти стратили беззбройного українського військового, який здався у полон, мечем. Наразі прокурори розпочали розслідування за фактом цього можливого злочину.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Наразі правоохоронці проводять низку невідкладних слідчих та розшукових дій.

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Що сказали прокурори про страту українського військового

В Офісі генпрокурора наголосили, що 17 вересня 2024 року в одному з телеграм-каналів опублікували допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками збройних сил Росії у місті Новогродівка.

На оприлюднених фото було видно, що окупанти встромили меч у тіло військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук.

Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета – знайти та покарати кожного, хто причетний до цих злочинів,

– наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

Він також зазначив, що світ має бачити жорстокості окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок, адже лише спільними зусиллями можна покарати це зло.

Зрештою, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Наразі правоохоронці досліджують обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб.

До слова, український омбудсмен Дмитро Лубінець, реагуючи на чергову страту українського військовополоненого, заявив, що вже направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.