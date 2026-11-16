Росія ховає стратегічну авіацію від ударів України: Ігнат розповів, що придумав ворог

Російські військові переміщують стратегічні бомбардувальники між аеродромами. Вони намагаються уберегти літаки від нових українських ударів.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

Чому Росія переміщує стратегічні бомбардувальники?

За словами Ігната, Росія передислоковувала стратегічну авіацію, зокрема після українських ударів по її військових аеродромах. Такі переміщення мають допомогти противнику зберегти літаки та уникнути їхнього ураження під час наступних атак.

Водночас речник Повітряних сил наголосив, що переміщення бомбардувальників не свідчить про намір Росії відмовитися від їхнього використання. Ігнат пояснив, що російські стратегічні бомбардувальники залишатимуться частиною ударного потенціалу противника, доки в його розпорядженні є далекобійні ракети. Зокрема, йдеться про крилаті ракети Х-101, які Росія використовує для атак по Україні.

Він звернув увагу, що ворог уже вдавався до відведення бортів після операцій Служби безпеки України, коли було уражено російські військові літаки. Хоча подібні переміщення допомагають агресору уникнути нових втрат техніки, вони жодним чином не свідчать про намір припинити повітряний терор.

Речник також зауважив, що російські стратегічні бомбардувальники можуть приблизно за пів дня перелетіти до європейської частини Росії. Звідти вони здатні готуватися до наступних ударів.

Отже, передислокація літаків ускладнює можливість їхнього ураження на окремих аеродромах, однак не означає, що Росія втратила можливість застосовувати стратегічну авіацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія зігнала майже всю стратегічну авіацію на Далекий Схід. На початку листопада на авіабазі Українка супутники зафіксували 10 одиниць Ту-160 та 37 бортів Ту-95МС, оскільки зведення захисних ангарів в Енгельсі зупинилося на рівні каркасів.

Утім, розміщення літаків за 5400 кілометрів від лінії фронту суттєво ускладнює ворогові логістику. Регулярні додаткові перельоти пришвидшують критичне зношування застарілих двигунів, змушуючи окупантів значно частіше відправляти дефіцитні борти на спеціалізований ремонт.